В МИД Турции назвали темы переговоров Путина с Эрдоганом в Анкаре

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи в начале сентября 2023 года. Тогда они обсудили ряд тем, в том числе зерновую сделку, проект транспортировки российского газа в Европу через Турцию и конфликт на Украине. 24 октября Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также гуманитарный кризис в секторе Газа.