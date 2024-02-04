В МИД Турции назвали темы переговоров Путина с Эрдоганом в Анкаре

По его словам, позиция России по войне Израиля с ХАМАС в секторе Газа близка позиции Турции. «Позиция России такая же, как и наша, в отношении скорейшего прекращения войны поставок гуманитарной помощи и решения проблемы двух государств», — сказал Фидан.
Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также «обязательно» обсудят зерновую сделку с Украиной, рассказал министр. Он утверждает, что турецкий лидер придает этому вопросу «большое значение».
Российский президент договорился с Эрдоганом в Турцию в августе, но без конкретных дат. По данным Türkiye и Reuters, Путин посетит Анкару 12 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал называть дату визита, пообещав «своевременно» ее сообщить.
Предыдущая встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи в начале сентября 2023 года. Тогда они обсудили ряд тем, в том числе зерновую сделку, проект транспортировки российского газа в Европу через Турцию и конфликт на Украине. 24 октября Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также гуманитарный кризис в секторе Газа.