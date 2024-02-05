Посол заявил, что в ОЗХО не обсуждают изоляцию России

В Гааге с 27 ноября по 1 декабря 2023 года прошла 28-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По результатам голосования, которое состоялось в ходе сессии, Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год.
«Следует отметить, что, несмотря на активное противодействие нашему переизбранию со стороны США, Великобритании, Франции и других членов евроатлантического сообщества России удалось набрать 65 голосов (половина из участвующих в волеизъявлении), что четко продемонстрировало, что ни о какой изоляции России речи не идет», — отметил Тарабрин.
По его словам, сейчас среди основных задач России в ОЗХО — отстаивание ее политических, экономических, научно-технических интересов, поддержка союзников, недопущение и по возможности нивелирование усилий «коллективного Запада» по превращению организации в инструмент давления на неугодных и продолжение усилий, направленных на то, чтобы повестка дня ОЗХО состояла исключительно из профильных вопросов.
Дипломат отметил, что российская сторона продолжит добиваться равного доступа всех государств-участников КЗХО к возможностям «мирной химии».
«Словом, работы предстоит много, но мы к ней готовы», — резюмировал постпред.