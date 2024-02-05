Посол заявил, что в ОЗХО не обсуждают изоляцию России

ГААГА, 5 фев — РИА Новости. Ни о какой изоляции России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) речи не идет, работы там много, и РФ к ней готова, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин.