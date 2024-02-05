Михаил Закомалдин о баймакских задержаниях: «Невиновных не накажут!»

Напомним, 17 января в Баймаке у здания суда собралась толпа, требующая освобождения, признанного экстремистом Фаиля Алсынова* — его приговорили к четырем годам лишения свободы. В основном, на площадь в Баймаке съехались молодые люди из других районов республики, которые поверили призывам провокаторов, что их помощь необходима для восстановления справедливости. В итоге кто-то спровоцировал разгоряченную толпу на противостояние с омоновцами и в спецназ полетели снежки, ледяные глыбы и поленья, принесенные из близлежащих домов. Были даже антиконституционные призывы ворваться в здание суда. А некоторые особо агрессивные парни даже отбирали у стражей порядка щиты и вступали с ними в рукопашную схватку. Несколько полицейских серьезно пострадали. Многие из участников баймакских событий потом признавалась, что не были знакомы с Фаилем Алсыновым*, а оказались на площади и напали на полицейских потому, что «так делали другие».