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Плацкарта, без которой нам не жить: По «европейскому» маршруту Кишинев-Яссы вместо «модернизированного» поезда пустили старый советский состав

Возникает резонный вопрос — является ли теперь вице-премьер Спыну агетом Кремля?
Источник: Комсомольская правда

А помните, как доминатор и по совместительству вице-премьер Молдовы Спыну топнул ножкой, когда из-за поломки «модернизированного» (на самом деле — старого венгерского) пассажирского поезда был отменен рейс Кишинев-Яссы?

Спыну потребовал возобновления рейса любой ценой.

И он возобновился!

Только «любой ценой» оказался старый добрый советский плацкарт. Без мест и с пьяными пассажирами.

Как-то так получается, что в экстренных случаях Молдову спасает «советское прошлое».

В аэропорту самую тяжелую работу выполняют «ЗИЛы», во время недавнего снегопада — КАМАЗы, теперь вот — поезд Кишинев-Яссы.

Ну что, кто первый из «независимых» СМИ начнет возмущается за все «советское»?

При желании про «руку Москвы» можно вспомнить. И про «пинок Европы». Чего уж там.

Давайте мы начнем: Спыну — человек Кремля!