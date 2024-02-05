Плацкарта, без которой нам не жить: По «европейскому» маршруту Кишинев-Яссы вместо «модернизированного» поезда пустили старый советский состав

А помните, как доминатор и по совместительству вице-премьер Молдовы Спыну топнул ножкой, когда из-за поломки «модернизированного» (на самом деле — старого венгерского) пассажирского поезда был отменен рейс Кишинев-Яссы?
Спыну потребовал возобновления рейса любой ценой.
И он возобновился!
Только «любой ценой» оказался старый добрый советский плацкарт. Без мест и с пьяными пассажирами.
Как-то так получается, что в экстренных случаях Молдову спасает «советское прошлое».
В аэропорту самую тяжелую работу выполняют «ЗИЛы», во время недавнего снегопада — КАМАЗы, теперь вот — поезд Кишинев-Яссы.
Ну что, кто первый из «независимых» СМИ начнет возмущается за все «советское»?
При желании про «руку Москвы» можно вспомнить. И про «пинок Европы». Чего уж там.
Давайте мы начнем: Спыну — человек Кремля!