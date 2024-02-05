Попшой совершил свой первый заграничный визит в качестве главы МИД

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой совершит рабочий визит в Бухарест.
Сообщается, что Попшой приедет в Румынию по приглашению главы МИД Луминицы Одобеску, визит продлится до шестого февраля.
В Бухаресте Попшой встретится с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, председателем Сената Николае-Ионелом Чукэ и председателем Комитета по внешней политике Сената Титусом Корлэцяном.
Главы МИД Молдовы и Румынии на встрече планируют обсудить приоритетные темы двусторонней повестки, также будут скоординированы дальнейшие шаги в реализации совместных проектов.
По итогам встречи Попшой и Одобеску проведут совместную пресс-конференцию.