Польша объявила об опасности в воздухе рядом с Калининградской областью

«В период до 5 мая 2024 года на означенной территории “могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением безопасности государства”, — пишет “Русский Запад”.
Сообщается, что с заявлением о выпуске специальной ноты GND-FL95 обратились польские военные.
В связи с ситуацией все гражданские самолеты в данном воздушном пространстве должны круглосуточно держать открытым канал связи «воздух — земля» для исполнения распоряжений властей.
Возможно, что рекомендации для полетов гражданских самолетов связаны с учениями НАТО, которые проводятся возле Калининградской области в течение нескольких месяцев.
Ранее «ФедералПресс» писал, что НАТО начала готовиться к третьей мировой войне.