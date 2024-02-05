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Польша объявила об опасности в воздухе рядом с Калининградской областью

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля, ФедералПресс. С понедельника, 5 февраля, Польша объявила опасным для гражданской авиации весь регион от российской границы в Калининградской области до всей восточной границы. Польские военные сообщили, что на этой территории могут произойти «незапланированные военные действия».
Источник: РИА "ФедералПресс"

«В период до 5 мая 2024 года на означенной территории “могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением безопасности государства”, — пишет “Русский Запад”.

Сообщается, что с заявлением о выпуске специальной ноты GND-FL95 обратились польские военные.

В связи с ситуацией все гражданские самолеты в данном воздушном пространстве должны круглосуточно держать открытым канал связи «воздух — земля» для исполнения распоряжений властей.

Возможно, что рекомендации для полетов гражданских самолетов связаны с учениями НАТО, которые проводятся возле Калининградской области в течение нескольких месяцев.

Ранее «ФедералПресс» писал, что НАТО начала готовиться к третьей мировой войне.