Польша объявила об опасности в воздухе рядом с Калининградской областью

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля, ФедералПресс. С понедельника, 5 февраля, Польша объявила опасным для гражданской авиации весь регион от российской границы в Калининградской области до всей восточной границы. Польские военные сообщили, что на этой территории могут произойти «незапланированные военные действия».