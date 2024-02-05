В Узбекистане старшеклассников обучат бизнесу и второму иностранному языку

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В старших классах школ будут преподавать второй иностранный язык. Это предусмотрено постановлением президента от 2 февраля 2024 года, сообщает Минюст.
Согласно документу, с 2024/2025 учебного года поэтапно в качестве эксперимента, в 10−11 классах школ, наряду с обучением на основе базового учебного плана, также внедрят образовательные программы по направлениям «Углубленное обучение предметам» и «Обучение бизнесу и профессиям».
«В рамках направления “Углубленное обучение предметам” — учебный процесс организуется с акцентом на точные, естественнонаучные дисциплины или иностранный язык. В рамках направления “Обучение бизнесу и профессиям” — учащиеся обучаются рабочим профессиям либо профессиям в области цифровых технологий».
Также с 2024/2025 учебного года в школах поэтапно внедрят новый порядок обучения иностранным языкам, в соответствии с которым:
- в 5−9 классах у учащихся формируют базовые знания и речевые навыки;
- в 10−11 классах основное внимание уделяют развитию у учащихся навыков академического письма и разговорной речи;
- учащихся, выбравших иностранный язык в рамках направления «Углубленное обучение предметам», в 10−11 классах обучат второму иностранному языку.
Кроме того, с 2024/2025 учебного года в школах наладят педагогическую практику студентов государственных вузов, готовящих педагогов по направлениям «Иностранный язык».
В рамках направления «Обучение бизнесу и профессиям» в школах создадут мастерские и введут должность «Мастер профессионального обучения», заработная плата которого приравнивается к преподавателю общеобразовательной школы с высшим образованием.
Постановлением разрешается предоставлять на основе прямого договора в безвозмездное пользование пустующие здания школ участникам программы «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов» для организации практических моноцентров и последующего обучения учащихся профессиям.