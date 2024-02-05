В Узбекистане старшеклассников обучат бизнесу и второму иностранному языку

Согласно документу, с 2024/2025 учебного года поэтапно в качестве эксперимента, в 10−11 классах школ, наряду с обучением на основе базового учебного плана, также внедрят образовательные программы по направлениям «Углубленное обучение предметам» и «Обучение бизнесу и профессиям».