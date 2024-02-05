Екатерина Мизулина заявила о возможной блокировке VPN в 2024 году

В Екатеринбурге 5 февраля прошла встреча главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с учениками местной школы № 1. После выступления общественного деятеля дети смогли задать интересующие их вопросы. Один из учеников школы попросил Екатерину Мизулину подтвердить информацию о том, действительно ли в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы. Видео с диалогом школьника и члена Общественной палаты России распространил портал «СВЕТ Екатеринбург».