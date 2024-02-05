Екатерина Мизулина заявила о возможной блокировке VPN в 2024 году

В Екатеринбурге 5 февраля прошла встреча главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с учениками местной школы № 1. После выступления общественного деятеля дети смогли задать интересующие их вопросы. Один из учеников школы попросил Екатерину Мизулину подтвердить информацию о том, действительно ли в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы. Видео с диалогом школьника и члена Общественной палаты России распространил портал «СВЕТ Екатеринбург».
— Да, скорее всего это именно так, — подтвердила Екатерина Мизулина. — Прокси-анонимайзеры, VPN-сервисы невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас может создать свой прокси дома. В этом нет ничего сложного для человека со знаниями.
С помощью VPN можно пользоваться ресурсами, запрещенными Роскомнадзором на территории России. Екатерина Мизулина отметила, что в работе Лиги приходится использовать такие приложения. Они необходимы для отслеживания контента в запрещенных соцсетях, на который также приходят жалобы.
— На 100% ограничить это нельзя — это невозможно физически, технически. Речь идет только о крупных сервисах, которые предоставляют услуги большому количеству пользователей, — добавила глава Лиги безопасного интернета.
Сама Екатерина Мизулина, по ее словам, приложения VPN на свой телефон не загружает. Они в фоновом режиме могут получать информацию с устройства и влияют на скорость разряда аккумулятора смартфона.
— VPN, особенно бесплатный, это портал в ад, потому что ваши данные выкачиваются с устройства бесконечно. Они передаются третьим лицам. Почитайте соглашения, — говорит Екатерина Мизулина. — Там четко написано, что информацию можно передавать третьим лицам.
Глава Лиги утверждает, что персональной информацией, полученной с помощью VPN-сервисов, могут воспользоваться мошенники. В связи с этим государство приняло решение блокировать такие сервисы.