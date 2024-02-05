Кандидатуру на пост премьер-министра Казахстана представит партия Amanat

«Согласно Конституции, президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией Amanat. В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение мажилиса парламента для дачи его согласия. В случае согласия мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра», — прокомментировал Берик Уали.