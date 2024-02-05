Лукашенко выразил соболезнования Президенту Намибии Нанголо Мбумбе в связи со смертью Хаге Гейнгоба

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Намибии Нанголо Мбумбе в связи со смертью Хаге Гейнгоба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.



«С большой скорбью в Беларуси узнали о смерти Президента Республики Намибия Хаге Гейнгоба — известного политического деятеля и идейного борца за независимость намибийского народа, — говорится в соболезновании. — Политические принципы Президента Гейнгоба — справедливость, равенство всех народов и антиколониализм — вызывали уважение и вдохновляли лидеров как в африканских странах, так и далеко за пределами континента».



Глава государства выразил уверенность в том, что Хаге Гейнгоб оставил страну в надежных руках единомышленников, которые продолжат его дело. «Беларусь готова подставить плечо в достижении Намибией целей, поставленных Президентом Гейнгобом, в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, механизации сельского хозяйства, образовании и трансфере технологий», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент Беларуси от имени своих соотечественников и себя лично адресовал слова поддержки родным и близким Хаге Гейнгоба, а также выразил соболезнования Президенту Нанголо Мбумбе и всему народу Намибии.



Как сообщалось, Президент Намибии Хаге Гейнгоб, руководивший страной с 2015 года, скончался 4 февраля в возрасте 82 лет. В должность главы государства вступил Нанголо Мбумба, который ранее занимал пост вице-президента.