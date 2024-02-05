Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами

За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден учредитель ООО группа компании Жилстройинвест Рабис Салихов.
Советнику генерального директора ЗАО Нефтемонтаждиагностика Михаилу Каравайченко присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Орденом Дружбы награжден член-корреспондент РАН, директор института проблем сверхпластичности металлов РАН Радик Мулюков. Академик РАН Марат Юнусов, который работает в институте органической химии Уфимского научного центра Российской академии наук награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Академик РАН Роберт Нигматуллин награжден орденом Александра Невского. Члену-корреспонденту РАН Виктору Пучкову объявлена благодарность Президента РФ.