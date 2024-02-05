Иммунитет к преступлениям. Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев для воспитания школьников

По сообщению пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова, острый для современной школы вопрос воспитания школьников поднял президент на совещании о приоритетных задачах в социальной сфере. Мирзиёев предложил ряд инициатив, внедрение которых в практику приведет к тому, что «у родителей появится ответственность, у учителей — обязанности, у учащихся — доверие, у сферы образования и воспитания — качество, а в махалле — контроль».
«В прошлом году несовершеннолетние совершили 3 500 преступлений, из них 2 280 совершили школьники», — отметил президент.
Ответственность в подобных случаях накладывается на директоров школ. В то время как хокимы из Национальной комиссии по делам несовершеннолетних не посещают школы даже раз в неделю, не интересуются условиями, созданными для учащихся, и их воспитанием. В связи с этим штат школьных инспекторов-психологов из МВД решено передать в систему Национальной гвардии.
«Необходимо создать систему формирования у детей “иммунитета к правонарушениям”, воспитывая их в духе патриотизма», — подчеркнул глава государства.
Для решения существующих проблем необходимо разработать конкретные меры, которые будут направлены на создание возможностей для содержательного досуга, профориентации, совместной работы с родителями школьников и махаллинских активистов.
Председателям махаллей рекомендовано ежемесячно встречаться с родителями учащихся и обсуждать атмосферу, сложившуюся в школах и махалле. Необходимо как можно чаще проводить встречи с известными поэтами и писателями, спортсменами, ветеранами и людьми, пользующимися авторитетом в обществе.
Для расширения мировоззрения родителей и воспитания детей президент поручил обеспечить махалли и образовательные учреждения качественным национальным контентом через электронную коммуникационную платформу «школа-родители-махалля». А на основе анализа популярных среди молодежи соцсетей — создать руководства для родителей и учащихся по защите от их вредного воздействия и использования позитивной составляющей.
Кроме того, целесообразно создать мануалы для родителей по адаптации детей к школе, воспитанию любви к чтению, навыкам общения, формированию стремления к учебе, выбору профессии и подготовке к самостоятельной жизни в обществе.
Напомним, что теперь в школах будут преподавать уроки по освоению 50 профессий, введут систему мастер-классов и новую должность учителя профессионального образования.