Иммунитет к преступлениям. Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев для воспитания школьников

Ответственность в подобных случаях накладывается на директоров школ. В то время как хокимы из Национальной комиссии по делам несовершеннолетних не посещают школы даже раз в неделю, не интересуются условиями, созданными для учащихся, и их воспитанием. В связи с этим штат школьных инспекторов-психологов из МВД решено передать в систему Национальной гвардии.