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В Госдуме заявили, что пока не будут запрещать VPN в России

Введение полного запрета на использование VPN-сервисов в России в настоящий момент не планируется, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он прокомментировал запланированное на 1 марта ограничение доступа к материалам, которые популяризируют опасные программы.
Источник: РИА "Новости"

«Запрет на популяризацию VPN — это ещё один шаг на пути к защите персональных данных. О полном запрете речь пока не идёт», — написал он в телеграм-канале.

Также Хинштейн напомнил, что использование VPN не гарантирует конфиденциальность, а потому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц. Депутат посоветовал вспоминать об этом каждый раз, когда появляться желание запустить такое приложение.

Ранее в России был разработан законопроект об оперативной блокировке незаконного контента. Над документом потрудились Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор.

Госдума
Интернет