В Госдуме заявили, что пока не будут запрещать VPN в России

«Запрет на популяризацию VPN — это ещё один шаг на пути к защите персональных данных. О полном запрете речь пока не идёт», — написал он в телеграм-канале.
Также Хинштейн напомнил, что использование VPN не гарантирует конфиденциальность, а потому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц. Депутат посоветовал вспоминать об этом каждый раз, когда появляться желание запустить такое приложение.
Ранее в России был разработан законопроект об оперативной блокировке незаконного контента. Над документом потрудились Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор.