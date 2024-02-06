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«Алмаз-Антей» сообщил о расширении над РФ радиолокационного поля для контроля за БПЛА

Радиолокационное поле для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на низких высотах продолжает расширяться на территории России. Об этом 6 февраля сообщил замгендиректора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.
Источник: РИА "Новости"

По его словам, радиолокационное поле значительно расширено по сравнению с показателями до начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, и оно продолжает увеличиваться по разным направлениям, в особенности в точках, где сохраняется наибольшая угроза.

Как отметил Савицкий, радиолокационное поле вокруг Москвы, построенное силами концерна, дает возможность своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу дроны.

«Средства это разные ― как приспособленные работать в новых условиях, так и те, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей», ― заявил Савицкий в беседе с «РИА Новости».

В конце ноября входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал и представил миниатюрную систему «свой-чужой» для идентификации беспилотников. Новый малогабаритный приемоответчик был представлен на выставке «Электроника России».

В том же месяце стало известно, что «Росэлектроника» разработала компактный комплекс противодействия беспилотникам «Чистюля». Устройство имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

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