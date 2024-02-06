Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Назначен новый заместитель главы МВД, начальник Следственного департамента

Данную должность занял бывший заместитель начальника ГУВД Ташкентской области.
Источник: МВД РУз

На должность заместителя министра внутренних дел — начальника Следственного департамента назначен полковник Ашрапов Рамазан Ахмадхужаевич. Об этом сообщает пресс-служба МВД, ссылаясь на указ президента.

До этого назначения Рамазан Ашрапов занимал должность заместителя начальника ГУВД Ташкентской области — начальника следственного управления при ГУВД.

Предыдущий заместитель министра внутренних дел — начальник Следственного департамента Яхёжон Артикбаевич Абдулхаков был освобожден от должности в январе в связи с переходом на другую работу.