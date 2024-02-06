Токаев обсудил кандидатуру нового премьера Казахстана с парламентскими фракциями

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями парламентских фракций, сообщает Акорда.
Встреча состояалась в мажилисе перед внеочередным пленарным заседанием палаты.
«Обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра», — отметили в пресс-службе главы государства.
В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, партии «Ак жол Азат» Перуашев, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, партии «Ауыл» Серик Егизбаев, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров.