Белорусские спецназовцы «штурмуют башню» в Дубае

Сегодня в Дубае участники, в том числе и наша команда, проходят испытание под условным названием «Штурм башни». Кроме слаженности и меткости, ловкости и силы, участники демонстрируют свои навыки по альпинизму. На дистанцию первой вышла мужская сборная МВД Республики Беларусь.