Сегодня в Дубае участники, в том числе и наша команда, проходят испытание под условным названием «Штурм башни». Кроме слаженности и меткости, ловкости и силы, участники демонстрируют свои навыки по альпинизму. На дистанцию первой вышла мужская сборная МВД Республики Беларусь.
Белорусские спецназовцы «штурмуют башню» в Дубае
Четвертый день международных соревнований среди спецподразделений UAE SWAT Challenge 2024 проходит в эти дни в ОАЭ. Нашу страну представляют две команды: бойцы спецподразделения «Алмаз» и сборная представительниц МВД. Сегодня они проходят испытание «Штурм башни», сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.