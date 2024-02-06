Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

До этого в СМИ появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, в которых сообщалось о запрете VPN-сервисов в РФ с 1 марта. Сама Мизулина в беседе с ТАСС назвала эти публикации интерпретацией ее слов.