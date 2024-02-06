Айбек Дадебаев возглавил Администрацию президента

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
«Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в официальном сообщении.
Ранее Дадебаев занимал пост управляющего делами президента.
Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в Алматы.
Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2001, 2003). Имеет дипломатический ранг Советника II класса.
Трудовой стаж начинал с преподавателя кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.
В 2008—2011 годах был экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, И.о. помощника председателя Сената Парламента Республики Казахстан.
С 2011 по 2013 год являлся третьим секретарем постоянного представительства Республики Казахстан в ООН, Женева.
2013−2019 годы — заместитель заведующего, заведующий Секретариатом председателя Сената Парламента РК.
2019−2021 годы — заместитель начальника канцелярии президента.
28.05.2021 — 11.01.2022 — заместитель управляющего делами президента.
11 февраля 2022 года был назначен управляющим делами президента, переназначен 28 ноября 2022 года.
Ранее должность руководителя Администрации президента занимал Олжас Бектенов. 6 февраля 2024 года указом Касым-Жомарта Токаева он стал новым премьер-министром Казахстана.