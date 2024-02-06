Почему фракции НПК и ОСДП не поддержали кандидатуру Бектенова на пост премьера Казахстана

АСТАНА, 6 фев — Sputnik. Главы фракций Народной партии Казахстана и Общенациональной социал-демократической партии рассказали, почему они воздержались отдавать свои голоса за кандидатуру Олжаса Бектенова.
В кулуарах мажилиса лидер фракции НПК Магеррам Магеррамов заявил, что прошлое правительство не решило сложные экономические реформы.
«К сожалению, они не справились. Мы об этом всегда говорили. Сегодня мы посоветовали новому премьер-министру не идти по их пути. Пока мы не увидим решительных действий нового премьер-министра, мы воздерживаемся. Наше решение — как раз повод задуматься, что не все поддерживают».
В Кабмине очень слабый финансовый-экономический блок, и с задачей они не справились, отметил он.
Руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов согласен с коллегой, и считает, что нужна «прорывная инициатива по построению нового экономического курса, фундамент которого прошлый состав правительства так и не заложил».
«Даже несмотря на то, что есть положительные показатели роста ВВП и снижения инфляции, большинству населения это незаметно. Многие просто этого не чувствуют. Остаются нерешенными многие вопросы, например, по жилью для уязвимых слоев населения, высокий уровень закредитованности, не решены социально-экономические проблемы села и многое другое».
Требуется свежий взгляд на решение вопросов, подчеркнул лидер фракции ОСДП. По его словам, есть определенные сомнения по новому кандидату в премьер-министры.
Напомним, сегодня мажилис Казахстана поддержал кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра.
Фракции НПК и ОСДП воздержались от поддержки кандидатуры Бектенова.