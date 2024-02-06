Почему фракции НПК и ОСДП не поддержали кандидатуру Бектенова на пост премьера Казахстана

«К сожалению, они не справились. Мы об этом всегда говорили. Сегодня мы посоветовали новому премьер-министру не идти по их пути. Пока мы не увидим решительных действий нового премьер-министра, мы воздерживаемся. Наше решение — как раз повод задуматься, что не все поддерживают».