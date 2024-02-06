Светлана Жакупова будет возглавлять Минтруда

Занимала должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК, заместителя министра здравоохранения и социального развития РК, вице-министра труда и социальной защиты населения РК, старшего эксперта ПРО ООН, уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК.