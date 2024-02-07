Небензя назвал США прямым соучастником удара по самолету Ил-76

«Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», — заявил он.
Небензя отметил, что с 25 января проводимое российской стороной расследование авиакатастрофы Ил-76 продвинулось вперед. Была завершена расшифровка записей прибора регистрации параметров полета и речевого самописца. В смывах с фрагментов корпусов и механизмов с места крушения были обнаружены следы гексогена с примесями, содержащими до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, подчеркнул он.
В очередной раз он призвал членов СБ и руководство ООН решительно осудить все террористические атаки киевского режима. А также заявил о готовности России информировать о результатах национального расследования любые заинтересованные международные организации. Кроме того, РФ уже направила в ООН соответствующее письмо.
Ранее, 5 февраля, администрация США отказалась комментировать информацию о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью американского ЗРК Patriot. Вместо этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател переадресовал вопрос Киеву.
Крушение самолета Ил-76 произошло в Белгородской области утром 24 января. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. Позднее в СК сообщили, что на фрагментах тел пленных, погибших при крушении, обнаружили татуировки, характерные для военных Украины, включая «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.
Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня после случившегося прокомментировал инцидент, сказав, что украинская разведка занимается выяснением судьбы пленных. Вместе с тем он отметил, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».
31 января президент России Владимир Путин призвал к международному расследованию крушения самолета в Белгородской области. 1 февраля в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что Ил-76 был сбит ракетой MIM-104A американского ЗРК Patriot, находившейся на вооружении ВСУ.