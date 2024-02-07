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Небензя назвал США прямым соучастником удара по самолету Ил-76

У России есть неопровержимые доказательства того, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, а значит США являются соучастником теракта. Об этом заявил 6 февраля во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», — заявил он.

Небензя отметил, что с 25 января проводимое российской стороной расследование авиакатастрофы Ил-76 продвинулось вперед. Была завершена расшифровка записей прибора регистрации параметров полета и речевого самописца. В смывах с фрагментов корпусов и механизмов с места крушения были обнаружены следы гексогена с примесями, содержащими до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, подчеркнул он.

«Свидетельства причастности ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) к теракту против Ил-76 настолько неопровержимы, что их не могут игнорировать даже на Западе. На днях неназванный французский чиновник сообщил агентству Associated Press, что, по мнению французских военных, самолет сбили из ЗРК Patriot с расстояния около 50 км», — сказал постпред РФ.

В очередной раз он призвал членов СБ и руководство ООН решительно осудить все террористические атаки киевского режима. А также заявил о готовности России информировать о результатах национального расследования любые заинтересованные международные организации. Кроме того, РФ уже направила в ООН соответствующее письмо.

Ранее, 5 февраля, администрация США отказалась комментировать информацию о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью американского ЗРК Patriot. Вместо этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател переадресовал вопрос Киеву.

Крушение самолета Ил-76 произошло в Белгородской области утром 24 января. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. Позднее в СК сообщили, что на фрагментах тел пленных, погибших при крушении, обнаружили татуировки, характерные для военных Украины, включая «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня после случившегося прокомментировал инцидент, сказав, что украинская разведка занимается выяснением судьбы пленных. Вместе с тем он отметил, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

31 января президент России Владимир Путин призвал к международному расследованию крушения самолета в Белгородской области. 1 февраля в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что Ил-76 был сбит ракетой MIM-104A американского ЗРК Patriot, находившейся на вооружении ВСУ.

ООН