Ведущий Алекс Джонс: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону длилось два часа

«Двухчасовое интервью, которое уже заставляет нервничать западных цензоров, которые держат американцев в неведении», — рассказал Алекс Джонс, его видеообращение опубликовал канал RT со ссылкой на Telegram-канал «Ролики на разных языках». Такер Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Он обещал выложить интервью с российским президентом на своем сайте.
Ранее Такер Карлсон сотрудничал с американским телеканалом Fox News: в апреле 2023 года канал объявил о прекращении сотрудничества с ведущим. В сентябре Такер Карлсон заявил, что пытался взять интервью у Владимира Путина, но власти США не дали ему это сделать.
5 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина с зарубежными СМИ. С западными журналистами Владимир Путин в последний раз общался в октябре 2021 года: он дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.