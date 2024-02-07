Ведущий Алекс Джонс: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону длилось два часа

«Двухчасовое интервью, которое уже заставляет нервничать западных цензоров, которые держат американцев в неведении», — рассказал Алекс Джонс, его видеообращение опубликовал канал RT со ссылкой на Telegram-канал «Ролики на разных языках». Такер Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Он обещал выложить интервью с российским президентом на своем сайте.