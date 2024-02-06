Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина

«Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», — сказал он, добавив, что «большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине».
Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года журналист сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.
Сам президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарки «Российской энергетической недели» пообщалась ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл.