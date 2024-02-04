Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России

На изображениях экс-ведущий Fox News находился в Большом театре, предположительно, на балете «Спартак».
Другой американский журналист Джексон Хинкл, посещавший Москву осенью 2023 года, выразил надежду в соцсети X на интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону.
«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным», — написал Хинкл.
Ранее экс-ведущий Fox News заявлял, что пытался взять интервью у Путина, но американское правительство остановило его, при этом сам он не уточнил подробностей.