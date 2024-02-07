«В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения», — сообщило издание.
Кроме того, по информации издания, этому предшествовали данные закрытого соцопроса населения страны относительно рейтингов власти. Источники СМИ утверждают, что результаты опроса оказались неожиданными для офиса Зеленского, так как увеличивался процент тех, кто выступает за скорейшее окончание войны за счет «каких-то компромиссов» с Россией. Кроме того, данные зафиксировали падение рейтингов действующей власти на фоне роста доверия к Залужному.
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.