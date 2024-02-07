В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.