В ЕП заявили, что Такер Карлсон может подпасть под санкции ЕС за интервью с Путиным

По словам евродепутата, экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, интервью с российским лидером может превратить Карлсона в мишень для законодателей ЕС. Он выразил мнение, что журналист является «рупором бывшего президента Дональда Трампа и Владимира Путина». Верхофстадт добавил, что ЕС вводит санкции против «всех, кто помогает» российскому лидеру. «Было бы логичным, чтобы Европейская служба внешних связей изучила его [Карлсона] дело», — указал европарламентарий.