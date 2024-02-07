Белорусов предупредили о декларировании животных на границе

В Таможенном комитете напомнили о порядке перемещения животных через таможенную границу.
Так, в ГТК указали, что животные, которых физлица везут для своих целей (не в связи с предпринимательской деятельностью. — Ред.) при перемещении через таможенную границу считаются товаром для личного пользования.
Кроме того, животные, которые включены в Единый перечень товаров, подлежащих ветконтролю, должны декларироваться с использованием пассажирской декларации. И только после получения соответствующего разрешения при проведении ветконтроля могут совершаться таможенные операции в отношении животных.
— Разрешение на ввоз оформляется путем проставления соответствующей отметки в декларации, — пояснили в пресс-службе.
Если животное через границу перевозит физлицо, которое постоянно проживает в странах ЕАЭС, то при отсутствии документов, подтверждающих временный вывоз животных с территории ЕАЭС, его стоимость и вес включат в нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.