Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян

Министр обороны Германии Борис Писториус находится в Сербии с рабочим визитом. Ранее он посетил Приштину, где встречался с косовоалбанским руководством и сообщил об увеличении ФРГ своего контингента в составе военной миссии НАТО (KFOR).
«Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии — в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45−50 тысяч», — заявил Вучич после разговора с главой МО ФРГ, но не уточнил, к кому именно относятся эти цифры.
«Что касается российского влияния, буду предельно ясен: экономическое влияние несравнимо меньше, чем германское, несопоставимо. Что касается политического влияния, не могу говорить обо всех акторах, возможно на кого-то имеют влияние, на кого-то — нет. На главу правительства, на главу Скупщины (парламента), на президента республики никто, кроме граждан Сербии не имеет никакого влияния. Горжусь тем, что представляю свободную и независимую страну», — подчеркнул сербский лидер и добавил, что ему «не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина».