Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян

«Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии — в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45−50 тысяч», — заявил Вучич после разговора с главой МО ФРГ, но не уточнил, к кому именно относятся эти цифры.