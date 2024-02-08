Генштаб: c территории Беларуси невозможна военная агрессия

По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко развернута работа по информированию населения республики о ходе работы над Военной доктриной и основных положениях суверенной военной политики страны.
Мониторинг показал, что эта тема интересует не только белорусов, но и экстремистские ресурсы, активно тиражирующие вырванные из контекста открытые данные документа.
«Изначально они делали ставку на раскачку внутриполитической ситуации в Республике Беларусь перед выборами в парламент и местные Советы депутатов. В отсутствие официальной информации упор делался на то, что разрабатываемая Военная доктрина является проводником военной политики России, что наши госорганы не обладают самостоятельностью. То есть в мозги обывателей пытались заложить нарратив, что власть продалась России», — сказал начальник второго отдела информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Аполоник.
По его словам, после информирования населения о ходе работы над документом акцент деструктивных СМИ сместился: на данный момент он направлен на дискредитацию экспертов и поиск «жареных» фактов о содержании документа, чтобы сорвать его утверждение на Всебелорусском народном собрании.
Представитель Генштаба Минобороны также подчеркнул, что в настоящее время Военная доктрина имеет ограничительный период доступа до момента, пока документ не будет утвержден. Это сделано для того, чтобы не дать внешним деструктивным силам извращенно трактовать его содержание.
«Когда весь мир штормит от возникающих в разных его уголках конфликтов, очень важно объяснить, почему именно сейчас принято решение внести изменения в Военную доктрину страны. Ведь она не меняется просто так, разумеется, ее редактирование вызывает настороженность у народа: не собираемся ли мы воевать? В этом плане можно успокоить население: в действующей Конституции нашей страны сказано, что с территории Беларуси невозможна военная агрессия».
Что касается уточнений положений доктрины, то они осуществляются в условиях существенного изменения геополитической ситуации либо при изменении внутриполитических условий развития государства. Для Беларуси такие условия сложились, заявил представитель Генштаба.
«Во-первых, радикально изменилась военно-политическая обстановка в европейском регионе. Глобальное противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу. Непосредственно у наших границ развязан военный конфликт, который эксперты называют решающим для дальнейшего мироустройства. Во-вторых, на прошедшем референдуме белорусский народ принял решение корректировки положений Конституции, появился важный госорган, уполномоченный формировать и реализовывать военную политику республики», — подчеркнул Аполоник.
Он также отметил, что в государстве разработана и одобрена новая редакция Концепции национальной безопасности, в ней более четко сформулирован перечень национальных интересов, уточнен спектр источников угроз, закрыты «белые пятна» в вопросах применения военной силы в мирное время, приняты знаковые решения в развитии военного сектора экономики, новое звучание получили вопросы воинского обучения и воспитания.
«Важный посыл новой Военной доктрины республики — Беларусь ни к одному народу не относится, как к своему врагу, независимо от действий других государств».
Ряд новшеств
Со слов Аполоника, в первых статьях документа декларируется готовность Беларуси выступать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности.
Кроме того, в проекте Военной доктрины говорится, что страна открыта к сотрудничеству в военной сфере с любым государством, в том числе готовность возобновить диалог с государствами — членами НАТО при условии прекращения имеющейся агрессивной риторики и действий в отношении Беларуси.
В документе усилена связь доктрины с обновленной концепцией национальной безопасности, а в развитие положений концепции реализован новый методологический подход, предусматривающий градацию военных опасностей по уровням риска, вызовов и угроз.
«В проекте доктрины под каждым названным источником угрозы сформированы так называемые линейки нарастания военной опасности, логика здесь следующая: на уровне риска военная опасность характеризуется намерением противника причинить вред национальным интересам Республики Беларусь при помощи военной силы, вызов обусловлен формированием возможности для реализации этих намерений. Угроза — это конкретные действия противника. Данный подход позволяет реализовать поэтапно систему реагирования», — пояснил Аполоник.
Со слов представителя Генштаба, важное новшество в доктрине — это адекватность принимаемых мер государством в соответствии с уровнем опасности. Они направлены на недопущение эскалации военно-политической обстановки, разрядку ситуации.
«Проект обновленной доктрины дает посыл, что мы не должны допустить ситуаций, когда реагировать будет поздно. Именно поэтому упор сделан на сдерживание».
Он также подчеркнул, что в этом плане размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии.
«Это наша вынужденная мера. В доктрине важный посыл сделан на недопущение военных конфликтов. В перечень военных опасностей включена возможность применения оппонентами силы против нашей республики уже в мирное время в условиях военно-политического кризиса. Это то, с чем мы сталкиваемся в настоящее время на наших южных и западных рубежах. Конечно, сами по себе провокации и вооруженные инциденты со стороны наших соседей не являются военным конфликтом, но реагировать на них необходимо. И в первую очередь принимать меры стратегического сдерживания, что мы сейчас и делаем, показывая высокую боевую готовность», — уточнил Аполоник.
Новое звучание в Военной доктрине получили вопросы экономического обеспечения безопасности и защиты. Отражены противодействие санкциям и направленность оборонного сектора экономики на импортозамещение с одновременным военно-техническим сотрудничеством с союзниками. Расставлены приоритеты в разработке вооружений и развитии под это направление производства.
Неизменными остались такие ключевые принципы белорусской военной политики, как равенство государств, невмешательство во внутренние дела и другие общепризнанные нормы международного права.
«В целом, по оценкам членов Совета безопасности Республики Беларусь, в том числе главы государства, документ получился взвешенным, выверенным, он соответствует Конституции и взятым республикой на себя международным обязательствам», — подытожил представитель Генштаба.