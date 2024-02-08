Генштаб: c территории Беларуси невозможна военная агрессия

«Это наша вынужденная мера. В доктрине важный посыл сделан на недопущение военных конфликтов. В перечень военных опасностей включена возможность применения оппонентами силы против нашей республики уже в мирное время в условиях военно-политического кризиса. Это то, с чем мы сталкиваемся в настоящее время на наших южных и западных рубежах. Конечно, сами по себе провокации и вооруженные инциденты со стороны наших соседей не являются военным конфликтом, но реагировать на них необходимо. И в первую очередь принимать меры стратегического сдерживания, что мы сейчас и делаем, показывая высокую боевую готовность», — уточнил Аполоник.