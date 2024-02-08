Президенты Узбекистана и Беларуси поставили задачу нарастить товарооборот между странами на сумму свыше $1 млрд

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана особо отметил, что за прошедшие годы узбекско-белорусские многоплановые отношения вышли на качественно новый высокий уровень.
В рамках подготовки к нынешнему визиту президента Беларуси успешно проведен целый ряд мероприятий, в том числе очередное заседание Межправительственной комиссии, форумы регионов, ректоров, медицинских работников и другие.
Была отмечена важность продолжения активных контактов на уровне глав правительств, парламентариев, министерств и регионов.
Стороны условились продолжать политический диалог и взаимную поддержку в рамках международных структур, в том числе Организации Объединенных Наций, СНГ и ШОС.
Также была отмечена положительная динамика торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15%. Перед правительствами поставлена задача по доведению данного показателя до уровня свыше $1 млрд в ближайшие годы.
В этих целях достигнута договоренность о создании совместной внешнеторговой компании, внедрении механизмов поддержки экспортно-импортных поставок и электронной системы сертификации товаров.
Кроме того, стороны согласились взаимно создавать благоприятные условия для грузоперевозок, осуществлять подготовку международных автоперевозчиков, эффективно использовать мультимодальные коридоры в направлении ёмких рынков Южной Азии.
Особое внимание уделено развитию кооперационных связей. За последние годы количество совместных предприятий выросло в 4 раза.
В ходе переговоров главы государств определили приоритетные направления кооперации: это сельское хозяйство, легкая, пищевая и электротехническая промышленность, фармацевтика, градостроительство, коммуникации и другие. Договорились по всем направлениям сформировать отдельные рабочие группы.
Лидеры приветствовали активизацию межрегиональных обменов. Особо отмечены плодотворные итоги состоявшегося накануне второго Форума регионов Узбекистана и Беларуси, по итогам которого подписаны контракты и соглашения на сумму свыше $1 млрд.
Стороны условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены. Будут приняты программы развития партнерства в области высшего и профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.
По итогам встреч достигнута договоренность о подготовке и принятии совместной «дорожной карты» по реализации принятых решений и подписанных соглашений.