Мажейкс считает, что в Молдове придется проводить два еврореферендума

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. После окончания переговоров о вступлении Молдовы в ЕС необходимо будет провести еще один референдум, как это происходило в других странах, чтобы узнать, согласны ли граждане страны с достигнутыми договоренностями. Об этом заявил глава делегации Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс.
«Сейчас это ответ на вопрос о том, желают ли граждане двигаться в этом направлении. Но они не могут ответить на вопрос, довольны ли они теми условиями, какие были достигнуты в процессе переговоров. Многие страны, которые были кандидатами на вступление в ЕС, провели референдум после окончания переговоров, когда уже все было ясно».
По его мнению, руководство Молдовы предоставило недостаточно информации о предстоящем этой осенью референдуме.
«Нам не хватает подробностей по этому референдуму. Поскольку в соответствии с законодательством Молдовы референдумы могут быть разного типа — конституционный, референдум по важным политическим вопросам. И многое будет зависеть от того, что это будет за референдум. Но я вижу добавленную ценность этого референдума в том, что граждане ответят на вопрос, который задавала в том числе оппозиция: желают ли жители республики двигаться в сторону евроинтеграции».
В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. При этом она не уточнила, будет ли этот референдум конституционным или консультативным. На последнем заседании парламента в 2023 году депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, которые предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.