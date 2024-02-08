NYT: американские чиновники подтвердили, что Ил-76 был сбит из ЗРК Patriot

Военный самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ утверждает, что на борту были 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих — все они погибли. Уголовное дело расследуется по ст. 205 УК РФ (террористический акт). 1 февраля СКР сообщил, что Ил-76 подбили две ракеты MIM-104A, выпущенные из ЗРК Patriot производства США. Российская сторона утверждает, что самолет был сбит ВСУ. Украинская сторона не подтверждала и не отрицала удар по самолету.