NYT: американские чиновники подтвердили, что Ил-76 был сбит из ЗРК Patriot

По словам источников NYT, украинские военные действовали на основе «легитимных, но ошибочных» разведданных. «Самолет ранее использовался для перевозки ракет, что делало его важной целью для Киева», — говорится в материале издания.
NYT отмечает, что вопрос нахождения на самолете украинских военнопленных остается неясным. Официальные лица США не подтвердили личности пассажиров, но заявили, что, вероятнее всего, «некоторые из них» были украинскими пленными. «Официальные лица США и Украины заявляют, что Россия, возможно, “преувеличила число смертей”.
Военный самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью 24 января. Минобороны РФ утверждает, что на борту были 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих — все они погибли. Уголовное дело расследуется по ст. 205 УК РФ (террористический акт). 1 февраля СКР сообщил, что Ил-76 подбили две ракеты MIM-104A, выпущенные из ЗРК Patriot производства США. Российская сторона утверждает, что самолет был сбит ВСУ. Украинская сторона не подтверждала и не отрицала удар по самолету.