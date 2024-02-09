Путин обвинил спецслужбы США в подрывах «Северных потоков»

«Я не буду вдаваться в детали, но в таких случаях всегда говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все», — считает господин Путин.