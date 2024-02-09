Путин обвинил спецслужбы США в подрывах «Северных потоков»

Во время интервью в ответ на вопрос американского журналиста о том, кто взорвал «Северные потоки», Владимир Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Господин Карлсон в ответ заявил, что у него есть алиби, на что президент РФ сказал: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет».
«Я не буду вдаваться в детали, но в таких случаях всегда говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все», — считает господин Путин.
На вопрос о том, не удивлен ли он молчанием Германии в этой ситуации, президент России ответит утвердительно. «Меня это тоже удивляет», — сказал Владимир Путин.
Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция вели совместное расследование инцидентов, не пригласив поучаствовать в нем Россию. The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщали, что подрыв газопроводов координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский. Сам он назвал эту информацию спекуляцией. 7 февраля Швеция объявила, что не нашла подозреваемых и прекращает расследование по «Северным потокам».
Лаура Кеффер