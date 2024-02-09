Путин: Гершкович может быть освобожден «при встречном движении» со стороны США

Во время интервью Владимира Путина спросили, может ли Россия в качестве жеста доброй воли освободить господина Гершковича. Президент РФ ответил, что российская сторона «столько сделала жестов доброй воли, что исчерпала все лимиты». По его словам, Москве «никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил».
«Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров… Не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине», — заверил господин Путин.
Он сказал, что Россия не отказывается от диалога по вопросу освобождения Эвана Гершковича. «Есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться», — считает российский президент.
Такер Карлсон сказал, что журналист WSJ — просто молодой человек, получивший информацию, «которая не должна была оказаться в его руках». Владимир Путин в ответ не исключил, что господина Гешковича, «кто-то мог втянуть его в это дело», либо журналист «сделал все по неосторожности, по собственной инициативе».
«Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб или каких-то других структур», — убежден господин Путин.
Он считает бессмысленным держать журналиста WSJ в российской тюрьме. «Пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров… Можем и сейчас договориться», — отметил президент РФ.
Эван Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. По версии ФСБ, он по заданию американской стороны вел сбор сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Ему несколько раз продлевали арест. В декабре Владимир Путин сказал, что Россия не отказывается от диалога с США по обмену господину Гершковича и осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, но Кремль ждет «приемлемого предложения».
Лаура Кеффер