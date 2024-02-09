Путин: Гершкович может быть освобожден «при встречном движении» со стороны США

Эван Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. По версии ФСБ, он по заданию американской стороны вел сбор сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Ему несколько раз продлевали арест. В декабре Владимир Путин сказал, что Россия не отказывается от диалога с США по обмену господину Гершковича и осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, но Кремль ждет «приемлемого предложения».