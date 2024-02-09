Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен вице-министром обороны

В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием, в 2013 году — Национальный университет обороны, в 2019 году — военную академию Генерального штаба ВС РФ. На официальном сайте Министерства обороны РК указано, что в армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования «Астана». В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба — первым заместителем командующего войсками РгК «Запад». Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Ираке. Награжден орденом «Айбын» II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями. Женат, воспитывает 3 детей.