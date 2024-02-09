Путин назвал условие освобождения задержанного в Екатеринбурге журналиста WSJ

Президент дал такой ответ на предложение господина Карлсона сделать «жест доброй воли» в отношении задержанного журналиста. «Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров», — сказал Владимир Путин.



Он добавил, что Эван Гершкович пытался получить секретные данные, работая в интересах американских спецслужб, однако не исключил возможности, что его в это дело втянули, также он сделал это по неосторожности или по своей инициативе. При этом президент считает бессмысленным держать его в заключении. «Но пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся, и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться», — говорит президент.



Напомним, в марте 2023 года ФСБ задержала Эвана Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства, сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». 26 декабря пресс-секретарь Службы национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с третьими странами о способах возвращения журналиста из России. В январе посол США в России Линн Трейси посетила Эвана Гершковича в СИЗО.



Владимир Путин планирует посетить Свердловскую область на следующей неделе, а после этого отправиться на машине в Челябинскую область.