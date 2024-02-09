Принадлежность Крыма России очевидна даже для политиков в ЕС, заявили в СФ

«Отдавать свою территорию, не защищая ее, Россия никогда и никому не намерена. А Крым и Севастополь — совершенно для всех очевидно, для европейских политиков, даже поляки стали говорить о том, что они понимают, что это российская территория. А если понимают, то нужно соответствующим образом вести. Для нас этот вопрос решен, и это записано в нашей Конституции».