Новый премьер-министр Казахстана об экономике: Никто не должен сорить деньгами

Что касается обеспечения водными ресурсами, премьер-министр поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в различных отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования. Олжас Бектенов также потребовал в течение месяца разработать предложения по привлечению частных инвестиций в строительство заводов по переработке твердых бытовых отходов. Речь идет о конкретных проектах с потенциальными инвесторами и сроками реализации.