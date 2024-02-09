Ильсуру Метшину объявлена Благодарность председателя Госдумы Вячеслава Володина

Мэра Казани Ильсура Метшина распоряжением председателя Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслава Володина поощрили Благодарностью за многолетний и добросовестный труд.
Награду сегодня в Исполкоме столицы Татарстана главе города вручил депутат Госдумы, председатель комитета по контролю Олег Морозов. Он поприветствовал Ильсура Метшина от имени Вячеслава Володина и отметил вклад мэра в развитие и процветание столицы Татарстана.
Ильсур Метшин в свою очередь поблагодарил Олега Морозова и Вячеслава Володина, подчеркнув, что и дальше продолжит работать на благо города и его жителей.
«Я очень признателен такой высокой оценке своих трудов. Казань — лидер по многим показателям в стране. Однако нам есть, куда расти, и мы свою работу продолжаем», — сказал Ильсур Метшин.
Напомним, ранее Ильсуру Метшину была объявлена Благодарность от имени председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Награду мэру Казани вручили за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участников СВО.