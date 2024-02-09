Волгоградцы возмущены идеей активиста переодеть «Родину-мать»

Расул Ахияретдинов в своем видеообращении заявил, что он якобы пообщался с представителями мусульманского духовенства и Русской православной церкви, а также с волгоградцами и понял, что не только его возмущает излишне откровенный, как считает автор идеи, вид памятника. Мужчина призвал внести изменения в скульптуру, чтобы «прикрыть ее срамные места».
Эти слова вызвали удивленную и возмущенную реакцию. Тему негативно комментируют в соцсетях.
«Дешевый популизм и не более», — считает Иван Белов.
«А что делать со всеми культурными памятниками и картинами на территории РФ — пририсовать и долепить?» — задается вопросом Вячеслав Перехода.
«Совсем все до абсурда довести решили уже!» — выражает свое мнение Наталья Горшенина.
«Еще один решил хайпа словить и пойти по этапу своих единомышленников», — говорит Руслан Ахунов.
«Явно вносит очередной клин в общество, — считает Михаил Метелёв. — Тут или санитары должны вмешаться, или правоохранительные органы».
«Куда смотрит СК?» — вопрошает Иван Сурайкин.
«В его таких комментариях — не одна статья! — уверен Валерий Макаренко. — А еще и экстремизм, переворачивание истории России!».
Напомним, памятник «Родина мать зовет!» был создан скульптором Евгением Вучетичем и инженером Николаем Никитиным. Строительство известной на весь мир статуи началось в 1959 году и завершилось в 1967-м. Скульптура — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Сама статуя — аллегорический образ Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.
Место, где стоит скульптура, — Мамаев курган. Там шли ожесточенные бои во время Сталинградской битвы с сентября 1942 года по январь 1943-го. Здесь сейчас покоятся больше 34 тыс. защитников города, погибших в сражении на Волге.