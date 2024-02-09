Волгоградцы возмущены идеей активиста переодеть «Родину-мать»

Расул Ахияретдинов в своем видеообращении заявил, что он якобы пообщался с представителями мусульманского духовенства и Русской православной церкви, а также с волгоградцами и понял, что не только его возмущает излишне откровенный, как считает автор идеи, вид памятника. Мужчина призвал внести изменения в скульптуру, чтобы «прикрыть ее срамные места».