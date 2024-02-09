Минниханов вручил руководителю Минобрнауки РФ орден «Дуслык»

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Речь зашла, в частности, о создании в регионе Центра академической науки (должен объединить на одной площадке шесть институтов Казанского научного центра РАН) и дальнейшей реализации проекта Высшей школы нефти в Альметьевске.
Кроме того, стороны затронули воплощение в жизнь совместных профильных программ и другие моменты, связанные с взаимодействием Татарстана и Минобрнауки РФ в этом году.
Во время встречи Рустам Минниханов вручил Валерию Фалькову орден «Дуслык». Федеральный министр удостоен награды за «плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и значительный вклад в реализацию совместных проектов».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана и руководитель Минобрнауки России посетили Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ.