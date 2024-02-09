«Ну точно вы наша»: Мария Захарова поделилась, как ее встретили в родном селе деда в Самарской области

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала о родстве с Самарской областью и поделилась воспоминаниями того, как ее встретили в родном селе деда. Об этом сообщили в департаменте внешних связей администрации губернатора Самарской области.
— Родители моего отца оказались с Волги, а дед родился в Самарской области. Где именно, я узнала после изучения документов на сайтах поиска фронтовиков. Мой дед, Юрий Иванович, родом из села Степная Шентала, — сказала Мария Захарова.
Этот населенный пункт находится в Кошкинском районе Самарской области. По словам Захаровой, она удивилась загадочному названию села и заинтересовалась, как оно выглядит. Во время работы в Самаре, она решила поехать в Степную Шенталу.
— Мой дед там родился и жил несколько лет, а потом они уехали. Я увидела эти места потрясающе красивые, и оказалось, что это село, в котором традиционно жили русские, мордва и эрзя. Меня встретили на национальном языке в костюмах с песнями и пирогами, — рассказала Мария Захарова.
У директора ДИП МИД России местные жители спросили, упрямая ли она, и, получив положительный ответ, сказали: «Ну точно вы наша, из этих мест». Также Марию Захарову удивило по пути название села Кошки. Она отмечает: «Что ни названия — то огонь». А про Самару говорит, что всем советует там побывать, потому что это сочетание хорошей красивой классики, современности и природы.