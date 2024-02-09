«Ну точно вы наша»: Мария Захарова поделилась, как ее встретили в родном селе деда в Самарской области

У директора ДИП МИД России местные жители спросили, упрямая ли она, и, получив положительный ответ, сказали: «Ну точно вы наша, из этих мест». Также Марию Захарову удивило по пути название села Кошки. Она отмечает: «Что ни названия — то огонь». А про Самару говорит, что всем советует там побывать, потому что это сочетание хорошей красивой классики, современности и природы.