Лукашенко: Беларусь в полной мере готова стать членом ШОС

В ночь с 9 на 10 февраля по восточному календарю наступает год Зеленого деревянного Дракона — новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны).
В своем поздравительном послании Лукашенко подчеркнул богатый опыт и высокий профессионализм Чжан Мина, благодаря чему ШОС становится все более авторитетным международным объединением.
Возглавляемый Чжан Мином секретариат по праву признается действенным координатором многопрофильной кооперации, прежде всего в продвижении торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, констатировал президент Беларуси.
«Наша республика в полной мере готова быть вовлеченной в новом статусе в различные форматы ШОС».
В данной связи Лукашенко выразил слова благодарности генсеку ШОС за неукоснительную поддержку в процессе вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена.
Белорусский лидер также пожелал Чжан Мину крепкого здоровья, успехов в ответственной деятельности, гармонии и благополучия.
Беларусь и ШОС
В Шанхайскую организацию сотрудничества на данный момент входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Иран и Узбекистан. Беларусь пока имеет статус наблюдателя.
Минск ранее уже присоединился к ряду документов организации и до 15 апреля 2024 года должен поддержать остальные. Ранее отмечалось, что Беларусь может стать полноправным членом организации в июле 2024-го во время саммита в Казахстане.