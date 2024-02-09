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Лукашенко: Беларусь в полной мере готова стать членом ШОС

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина с китайским традиционным Праздником Весны, сообщили в пресс-службе белорусского лидера в пятницу.
Источник: Sputnik.by

В ночь с 9 на 10 февраля по восточному календарю наступает год Зеленого деревянного Дракона — новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны).

В своем поздравительном послании Лукашенко подчеркнул богатый опыт и высокий профессионализм Чжан Мина, благодаря чему ШОС становится все более авторитетным международным объединением.

Возглавляемый Чжан Мином секретариат по праву признается действенным координатором многопрофильной кооперации, прежде всего в продвижении торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, констатировал президент Беларуси.

«Наша республика в полной мере готова быть вовлеченной в новом статусе в различные форматы ШОС».

заявил он.

В данной связи Лукашенко выразил слова благодарности генсеку ШОС за неукоснительную поддержку в процессе вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена.

Белорусский лидер также пожелал Чжан Мину крепкого здоровья, успехов в ответственной деятельности, гармонии и благополучия.

Беларусь и ШОС

В Шанхайскую организацию сотрудничества на данный момент входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан, Иран и Узбекистан. Беларусь пока имеет статус наблюдателя.

Минск ранее уже присоединился к ряду документов организации и до 15 апреля 2024 года должен поддержать остальные. Ранее отмечалось, что Беларусь может стать полноправным членом организации в июле 2024-го во время саммита в Казахстане.

ШОС
Лукашенко Александр
экономика