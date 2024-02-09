Венесуэла стягивает войска на границу с Гайаной, пишут СМИ

Площадь спорного региона составляет 160 тысяч квадратных метров (примерно две трети от всей Гайаны). Там проживает 200 тысяч человек. В 1899 году третейский суд в Париже признал эту территорию частью Гайаны, но Венесуэла не согласилась с решением. Власти Гайаны опасаются, что соседняя более крупная страна может использовать референдум как повод для вторжения, однако Мадуро называл целью голосования — заручиться поддержкой граждан в потенциальных переговорах.