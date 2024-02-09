Венесуэла стягивает войска на границу с Гайаной, пишут СМИ

«Мы не удивлены недобросовестностью Венесуэлы. Мы разочарованы, но не удивлены», — сказал изданию представитель МИД Гайаны.
Как отмечает газета, на конец 2023 года в Вооружённых силах Венесуэлы насчитывалось порядка 150 тысяч военнослужащих. При этом численность войск Гайаны составляет около трёх тысяч военнослужащих.
Напомним, что в декабре 2023-го в Венесуэле состоялся референдум, на котором 95% граждан проголосовали за включение в состав страны западной части соседнего государства Гайана — региона Эссекибо, где в 2015 году нашли нефть. Life.ru также писал, что венесуэльский лидер Николас Мадуро подписал указы о включении региона Гайаны — Эссекибо — в состав страны. Согласно им регион, получивший название Гайана-Эссекибо, отныне считается Каракасом 24-м штатом страны. Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна готовится защищаться от Венесуэлы.
Площадь спорного региона составляет 160 тысяч квадратных метров (примерно две трети от всей Гайаны). Там проживает 200 тысяч человек. В 1899 году третейский суд в Париже признал эту территорию частью Гайаны, но Венесуэла не согласилась с решением. Власти Гайаны опасаются, что соседняя более крупная страна может использовать референдум как повод для вторжения, однако Мадуро называл целью голосования — заручиться поддержкой граждан в потенциальных переговорах.