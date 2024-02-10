Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

«Неизменным приоритетом остается развитие сотрудничества со странами СНГ, наращивание интеграционных процессов по линии ЕврАзЭС, упрочение связей в рамках ОДКБ и Союзного государства», — отметил президент в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, которое опубликовано на сайте Кремля.