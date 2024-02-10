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Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Президент назвал приоритетом работу дипломатов с СНГ и упрочение связей в рамках ОДКБ.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Развитие сотрудничества с государствами — членами СНГ и упрочение связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается неизменным приоритетом для российских дипломатических работников, указал президент РФ Владимир Путин.

«Неизменным приоритетом остается развитие сотрудничества со странами СНГ, наращивание интеграционных процессов по линии ЕврАзЭС, упрочение связей в рамках ОДКБ и Союзного государства», — отметил президент в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, которое опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, особого внимания требует качественное выполнение задач и обязанностей, связанных с председательством России в СНГ и в расширившемся объединении БРИКС.

День дипломатического работника — профессиональный праздник всех дипломатических работников РФ, который ежегодно отмечается 10 февраля.

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