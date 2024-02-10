Виталий Хоценко анонсировал дополнительные меры поддержки омских многодетных семей

Он организован региональным правительством и омским отделением партии «Единая Россия» при поддержке федерального проекта «Крепкая семья».
Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, в форуме принимают участие депутаты Госдумы, многодетные семьи, НКО, региональные координаторы партийного проекта «Крепкая семья», представители среднего и малого бизнеса, члены Общественной палаты Омской области, представители Заксобрания, Омского горсовета, областного правительства.
С приветствием к участникам обратился губернатор Омской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Хоценко.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин считает многодетные семьи опорой страны. Потому что они держатся на тех же ценностях, что и наше государство. Такие семьи воплощают традиции отзывчивости и милосердия. На протяжении более 15 лет число таких семей у нас постоянно растет. Президент подписал важный указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи и закрепляет определенные льготы. Кроме того, и мы со своей стороны за счет средств регионального бюджета в этом году предусмотрим дополнительные меры поддержки семей, в том числе многодетных», — заявил Виталий Хоценко.
Руководитель области пожелал региону рождения как можно больше детей, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, что станет важным результатом Года семьи, объявленного президентом.
Омск стал вторым городом, где проходит такой форум. В первый раз его проводили в Тюмени 17 ноября 2023 года.