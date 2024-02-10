Виталий Хоценко анонсировал дополнительные меры поддержки омских многодетных семей

«Наш президент Владимир Владимирович Путин считает многодетные семьи опорой страны. Потому что они держатся на тех же ценностях, что и наше государство. Такие семьи воплощают традиции отзывчивости и милосердия. На протяжении более 15 лет число таких семей у нас постоянно растет. Президент подписал важный указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи и закрепляет определенные льготы. Кроме того, и мы со своей стороны за счет средств регионального бюджета в этом году предусмотрим дополнительные меры поддержки семей, в том числе многодетных», — заявил Виталий Хоценко.