ВЦИОМ: 75% россиян проголосуют за Путина, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. 75% опрошенных россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. «Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян. Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия “Новые люди”) — 5%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4%», — говорится в результатах опроса.
Уровень информированности россиян о предстоящих выборах президента страны составляет 85%: 81% респондентов смогли верно назвать месяц, время года и год их проведения, еще 4% — только год.
«Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на начало февраля 2024 года составляет 76%: 62% ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, 14% — что, скорее, примут», — говорится в сообщении.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 29 января по 4 февраля, уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину вырос на 0,2 п.п. и составляет 79,1%.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.