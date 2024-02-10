ВЦИОМ: 75% россиян проголосуют за Путина, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. 75% опрошенных россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.