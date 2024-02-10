Молдавские коммунисты призвали к бойкоту еврореферендума Санду

Лидер ПКРМ Владимир Воронин в ходе пленума заявил, что Майя Санду как президент страны, согласно законодательству республики, никак не может объявлять конституционный референдум, только консультативный. Конституционный же референдум, по словам Воронина, объявляется парламентом. И это, как отметил экс-президент, должно произойти после того, как будут завершены переговоры со всеми странами по принятию Молдовы в ЕС. Но этот процесс еще даже не начался.