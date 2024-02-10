Молдавские коммунисты призвали к бойкоту еврореферендума Санду

«Установив в стране режим авторитарной диктатуры, правящая партия грубо перекраивает действующие законы, планируя провести одновременно с президентскими выборами общенациональный референдум о евроинтеграции. Смысл этой аферы — добиться любой ценой высокой явки избирателя за счет привлекательности для многих евроинтеграционной идеи и переизбрания “под шумок” утратившей доверие большинства граждан Майи Санду на второй срок».
Коммунисты подчеркивают, что плебисцит не может приблизить вступление Молдовы в ЕС, «это — чистая манипуляция».
Лидер ПКРМ Владимир Воронин в ходе пленума заявил, что Майя Санду как президент страны, согласно законодательству республики, никак не может объявлять конституционный референдум, только консультативный. Конституционный же референдум, по словам Воронина, объявляется парламентом. И это, как отметил экс-президент, должно произойти после того, как будут завершены переговоры со всеми странами по принятию Молдовы в ЕС. Но этот процесс еще даже не начался.
«Таким образом правящая клика, предлагая совместить выборы и референдум, пытается запутать избирателей, и напрямую нарушает установившиеся нормы европейских законов и избирательной этики, отраженные неоднократно в Рекомендациях Венецианской Комиссии. Кроме того, совершенно очевидно, что проведение выборов и референдума — это попытка провести избирательную кампанию Санду за счет государственного бюджета».
В итоговой резолюции коммунисты заявили, что Молдова является «захваченным государством с тоталитарным, коррумпированным, репрессивным режимом во главе с Санду» и призвали бойкотировать еврореферендум.
«В этих условиях Партия Коммунистов Республики Молдова призывает граждан, общественных активистов, политические партии объединиться вокруг идеи бойкота фальшивого, нелегитимного, бессмысленного с правовой точки зрения референдума Майи Санду. Не пойдем на поводу у кучки политических аферистов. Не позволим этим отщепенцам вновь обмануть народ».
В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. Под занавес минувшего года депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, они предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.