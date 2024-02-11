Трамп заявил, что стал бы поощрять атаки России на страны НАТО

«Один из президентов большой страны встал и сказал: “Ну, сэр, если мы не будем платить и на нас нападет Россия, вы нас защитите?” — Я сказал: “Вы не заплатили, у вас просрочка”, — вспомнил Трамп во время предвыборного митинга в Южной Каролине.